Юрист раскрыл, какие ограничения ждут Аглаю Тарасову при условном наказании

Актрису приговорили к трем годам условно за контрабанду наркотиков
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал aif.ru, какие ограничения могут быть применены к актрисе Аглае Тарасовой после вынесения условного наказания.

Как сообщалось, Домодедовский горсуд признал Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков и назначил ей три года условно, а также обязал выплатить штраф в 200 тыс. рублей. Гособвинение запрашивало 3,5 года.

«С учетом признания вины, а также обстоятельств, положительно характеризующих артистку, прокурор во время заседания суда попросил условный срок для Аглаи Тарасовой. Такая позиция обвинения привела к тому, что суд вынес приговор, не связанный с лишением свободы», — отметил Хаминский.

Юрист отметил, что при условном наказании судом могут налагаться как основные, так и дополнительные ограничения.

«Основные включают: обязанность не менять постоянное место жительства или работы без уведомления надзорных органов, не посещать определенные места. Кроме того, для Тарасовой может быть установлено временное ограничение права на выезд из страны», — отметил Хаминский.

Напомним, 28 августа сотрудники полиции задержали Тарасову в аэропорту «Домодедово» с вейпом, содержащим 0,38 грамма каннабисного масла. В сентябре актрисе предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).