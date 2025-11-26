Агата Муцениеце накануне посетила концерт-спектакль, посвященный киноленте «Авиатор». Мероприятие прошло в Бетховенском зале Большого театра.
Константин Хабенский, исполнитель одной из главных ролей в ленте, вместе с создателем одноименного романа Евгением Водолазкиным читал отрывки из произведения под музыку Максима Фадеева, которая звучит в фильме. Симфоническим оркестром руководил Петр Дранга.
Муцениеце пришла поддержать супруга в этот вечер. Для светского выхода беременная актриса выбрала наряд с мехом. Стилисты сделали ей легкий макияж и завили длинными волосы в крупные локоны. Свой образ звезды фильма «Честный развод» дополнила золотыми сережками.
«Собрали к мужу на концерт», — написала артистка.
Агата Муцениеце в конце 2024 года перестала скрывать свой роман с музыкантом Петром Дрангой. В мае 2025-го она сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж.
Вскоре возникли слухи, что актриса ждет ребенка. Летом она подтвердила третью беременность, приняв участие в семейной фотосессии с Дрангой и девятилетней дочерью Мией. Свадьба актрисы и музыканта состоялась 25 августа 2025 года. Сейчас Муцениеце находится на последних сроках беременности. У пары должна родиться дочь.
Ранее Агата Муценице была замужем за коллегой Павлом Прилучным. У артистов двое совместных детей: дочь Мия и сын Тимофей.
Ранее Муцениеце отреагировала на слухи о том, что у нее накладной живот.