Названа причина смерти Всеволода Шиловского

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер от онкологического заболевания, которое у него обнаружили в апреле 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в его театре-студии.