Названа причина смерти Всеволода Шиловского

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер от онкологического заболевания, которое у него обнаружили в апреле 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в его театре-студии.
«Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли», — сказал собеседник агентства.
О смерти народного артиста стало известно 26 ноября. Шиловскому было 87 лет.
Ранее сын артиста Всеволода Шиловского впервые прокомментировал смерть отца.