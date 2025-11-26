В сети завирусилось видео с участием Никиты Кологривого. Одна из поклонниц сняла актера во время общения со зрителями после спектакля «Маяковский. Я сам». Кологривый обнимался и делал фото со всеми желающими, жал им руки и принимал от них подарки.
«Вы знаете хотя бы одного известного артиста, который после 2-часового спектакля еще 30 минут будет так тепло общаться со зрителями», — спросила поклонница.
В комментариях другие пользователи рассказали свои истории знакомства со звездой сериала «Комбинация». Они отметили, что актер — очень добрый человек.
«Моя подруга в самолете с ним сидела в соседнем кресле. Она от него в восторге! Весь полет общались», «О да, Никита очень клевый. Тоже была на этом спектакле, только весной. Удалось немного пообщаться после», «Участвовала в массовке на съемках “Лес”, не знала, как подойти, чтобы сделать фото, он заметил и сам предложил», «Были на его спектакле по Маяковскому. Это просто восторг! Очень запомнилось. И как человек тоже замечательный, оказывается», «Он очень крутой в этом плане! Всегда общается, фотографируется, если отказывает, то очень вежливо», «Он помог нашей девочке из Брянска купить очень дорогой парик. У девочки алопеция. Просто написал и внес денежку. Человек с большим добрым сердцем».
За Никитой Кологривым закрепилась слава хулигана и скандалиста. После успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» многие сделали вывод, что актер зазвездился. Он начал критиковать своих коллег, негативно высказываться о советских актерах.