«Моя подруга в самолете с ним сидела в соседнем кресле. Она от него в восторге! Весь полет общались», «О да, Никита очень клевый. Тоже была на этом спектакле, только весной. Удалось немного пообщаться после», «Участвовала в массовке на съемках “Лес”, не знала, как подойти, чтобы сделать фото, он заметил и сам предложил», «Были на его спектакле по Маяковскому. Это просто восторг! Очень запомнилось. И как человек тоже замечательный, оказывается», «Он очень крутой в этом плане! Всегда общается, фотографируется, если отказывает, то очень вежливо», «Он помог нашей девочке из Брянска купить очень дорогой парик. У девочки алопеция. Просто написал и внес денежку. Человек с большим добрым сердцем».