Зепюр Прилучная-Брутян поделилась новым трогательным видео со своей семьей — мужем Павлом Прилучным и двухлетним сыном Микаэлем. Они недавно проводили время в Сочи, куда актеры приехали, чтобы выступить со спектаклем «Взрослые игры».
В перерывах между репетициями супруги отдыхали с Микаэлем. 29-летняя актриса засняла мужа и сына в автомобиле. Звезда фильма «Мажор в Дубае» держал на руках наследника, который повторял слова песни «Самая любимая», раздающейся из динамиков. Прилучный подпевал Микаэлю.
«Мои два сердечка», — написала Прилучная-Брутян.
Поклонники отметили, что Микаэль очень похож на знаменитого отца. Они также признались, что их растрогало это милое видео.
«Папина копия! Как так природа создает? Удивительно», «Паша как будто себя маленького держит на руках. Копия папы», «Красивый мальчик, похож на папу», «Он самый красивый ребенок из всех звездных», «Ну такой мальчишечка хорошенький», «Два красавчика — папа и сыночек! Как же Микаэльчик похож на папу», «Какой красивый небесный мальчик».
Микаэль родился в конце апреля 2023 года. За год до его появления Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян поженились. Этот брак стал вторым для актера.
Ранее он был женат на актрисе Агате Муцениеце, от которой у него есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Звезды расстались в 2020 году. Сегодня Муцениеце замужем за музыкантом Петром Дрангой, от которого она ждет дочь.
