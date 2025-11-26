Аглая Тарасова попросила суд дать ей шанс и возможность вернуться к любимому делу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова в своем последнем слове попросила у суда прощения, а также дать ей возможность вернуться к актерскому делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Так вышло, что я нарушила закон, я очень об этом сожалею. То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу», — заявила Тарасова.
Она также назвала свое дело «нелепой и трагической случайностью».
В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Сторона гособвинения запросила для Тарасовой 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.