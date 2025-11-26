Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аглая Тарасова попросила суд дать ей шанс и возможность вернуться к любимому делу

Актриса назвала свое дело «нелепой и трагической случайностью»
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова в своем последнем слове попросила у суда прощения, а также дать ей возможность вернуться к актерскому делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Так вышло, что я нарушила закон, я очень об этом сожалею. То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу», — заявила Тарасова.

Она также назвала свое дело «нелепой и трагической случайностью».

В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Сторона гособвинения запросила для Тарасовой 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.