Аглая Тарасова попросила суд дать ей шанс и возможность вернуться к любимому делу

«Так вышло, что я нарушила закон, я очень об этом сожалею. То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу», — заявила Тарасова.