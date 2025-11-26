Вин Дизель забыл все разногласия с Дуэйном Джонсоном

Во вторник, 25 ноября, Вин Дизель опубликовал в своих социальных сетях общую фотографию с Дуэйном Джонсоном и похвалил коллегу за его блестящее исполнение роли легенды UFC Марка Керра. Актер также рассказал, что они с 56-летним Керром — настоящие друзья.
«Один из величайших подарков в жизни — это не то, что можно купить, а отношения, которые выстраиваются на протяжении всего пути», — написал Дизель в своей публикации.
Однако многих поразило не знакомство актера со звездой UFC, а то, что фотография в социальных сетях — именно с Дуэйном Джонсоном. Ведь раньше коллегии были в плохих отношениях.
Их публичное противостояние началось в 2016 году. Тогда, за неделю до окончания съемок «Форсажа 8», Дуэйн опубликовал пост (ныне удален), в котором признался, что одни его коллеги-мужчины ведут себя как «достойные люди» и профессионалы, в то время как другие этого не делают. Кроме того, он назвал тех «других» буквально «размазней». Впоследствии стало известно, что актер имел в виду, в частности, звезду франшизы Вина Дизеля.
В 2021 году Джонсон заявил в интервью, что не планирует сниматься ни в одном фильме «Форсаж» и назвал себя и Дизеля «философски разными людьми». Однако Дуэйн в конечном итоге появился в эпизодической роли в сцене после титров в фильме «Форсаж X» 2023 года и подтвердил в июне 2023 года, что продолжит играть Хоббса в будущих фильмах «Форсаж».
«Марк Керр так достоин этого момента… и Дуэйн действительно это сделал… Он вернул нас в прошлое и сиял, сыграв эту роль», — написал Дизель в соцсети. Он также добавил, что очень рад за своего коллегу, что растрогало фанатов обоих актеров.