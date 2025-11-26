Вин Дизель забыл все разногласия с Дуэйном Джонсоном

Их публичное противостояние началось в 2016 году. Тогда, за неделю до окончания съемок «Форсажа 8», Дуэйн опубликовал пост (ныне удален), в котором признался, что одни его коллеги-мужчины ведут себя как «достойные люди» и профессионалы, в то время как другие этого не делают. Кроме того, он назвал тех «других» буквально «размазней». Впоследствии стало известно, что актер имел в виду, в частности, звезду франшизы Вина Дизеля.