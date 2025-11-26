Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Галь Гадот рассказала, как во время беременности ей поставили страшный диагноз

Врачи обнаружили тромб в мозге актрисы
Галь Гадот
Галь ГадотИсточник: Legion-Media.ru

Галь Гадот рассказала об огромном тромбе, который угрожал ее жизни на восьмом месяце беременности четвертым ребенком. Получая премию «Икона Голливуда» от Женской гильдии Cedars-Sinai в знак признания ее работы по повышению осведомленности о женском здоровье, 40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» обратилась к собравшимся в престижной калифорнийской больнице: «Я здесь сегодня благодаря вам».

Актриса поделилась, что во время беременности в феврале 2024 года она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем:

«Я начала чувствовать такую головную боль, от которой мир буквально останавливался. Три недели я пыталась выдержать, потому что такова наша работа».

Только когда мама позвонила актрисе из Израиля и потребовала сделать МРТ, Гадот прошла обследование, чтобы выяснить причину боли.

«Еще до того, как мы вернулись домой, зазвонил телефон, и врач сказал: “Вам нужно приехать в больницу прямо сейчас. Это серьезно. У вас огромный тромб в мозге”», — призналась актриса.

Гадот добавила, что ее муж, Джарон Варсано, «помчался, как в фильме “Форсаж”, прямо в больницу», где они встретились с бригадой медиков, которые заявили: «Нам нужно во что бы то ни стало вытащить ребенка».

«Через три часа малыш появился на свет, и произошло нечто особенное — потому что страх встретился с верой, а наука и душа объединились», — поделилась Галь, объяснив, что имя ее дочери Ори на иврите означает «мой свет».

Ранее звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в купальнике после четвертых родов.