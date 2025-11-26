Галь Гадот рассказала, как во время беременности ей поставили страшный диагноз

Галь Гадот рассказала об огромном тромбе, который угрожал ее жизни на восьмом месяце беременности четвертым ребенком. Получая премию «Икона Голливуда» от Женской гильдии Cedars-Sinai в знак признания ее работы по повышению осведомленности о женском здоровье, 40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» обратилась к собравшимся в престижной калифорнийской больнице: «Я здесь сегодня благодаря вам».
Актриса поделилась, что во время беременности в феврале 2024 года она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем:
«Я начала чувствовать такую головную боль, от которой мир буквально останавливался. Три недели я пыталась выдержать, потому что такова наша работа».
Только когда мама позвонила актрисе из Израиля и потребовала сделать МРТ, Гадот прошла обследование, чтобы выяснить причину боли.
«Еще до того, как мы вернулись домой, зазвонил телефон, и врач сказал: “Вам нужно приехать в больницу прямо сейчас. Это серьезно. У вас огромный тромб в мозге”», — призналась актриса.
Гадот добавила, что ее муж, Джарон Варсано, «помчался, как в фильме “Форсаж”, прямо в больницу», где они встретились с бригадой медиков, которые заявили: «Нам нужно во что бы то ни стало вытащить ребенка».
«Через три часа малыш появился на свет, и произошло нечто особенное — потому что страх встретился с верой, а наука и душа объединились», — поделилась Галь, объяснив, что имя ее дочери Ори на иврите означает «мой свет».
