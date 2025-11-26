Ричмонд
У Тимура Батрутдинова могут отобрать недвижимость в Москве

Имущество артиста планируют забрать «для государственных нужд»
Тимур Батрутдинов
Тимур БатрутдиновИсточник: Алексей Молчановский

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с требованием изъять недвижимость актера Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В документе указано сразу несколько ответчиков, а сам участок попадает в зону, где власти приняли решение о комплексном развитии территории.

Имущество артиста планируют забрать «для государственных нужд».

Суд уже назначил подготовительное заседание — оно пройдет 18 декабря.