Аглае Тарасовой запросили 3,5 года условно

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сторона гособвинения запросила 3 года 6 месяцев лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой в ходе прений сторон по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда, где идет заседание.