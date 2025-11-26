Аглае Тарасовой запросили 3,5 года условно

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сторона гособвинения запросила 3 года 6 месяцев лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой в ходе прений сторон по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда, где идет заседание.
«Прошу назначить обвиняемой Тарасовой 3 года 6 месяцев условного лишения свободы. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — заявил прокурор.
В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).
Ранее Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову.