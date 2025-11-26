Ричмонд
Звезда «Глухаря» Максим Аверин заявил о коварстве успеха

Актер Максим Аверин заявил, что успех коварен
Максим Аверин
Максим АверинИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин заявил, что успех коварен. Его цитирует aif.ru.

На вопрос журналиста о том, в чем его коварство, актер ответил, что «в расслабоне».

«Успех может дать крылья и обрубить их. Один великий артист написал в 97 лет заявление об уходе с формулировкой “в связи с отсутствием творческой перспективы”. Вот такая жизнь по мне», — отметил Аверин.

Ранее Максим Аверин раскрыл размер своего первого в жизни гонорара. «Мой первый гонорар был два рубля. Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было пять лет», — рассказал актер.