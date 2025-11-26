Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Зверополис 2» может стать самым кассовым релизом 2025 года

Ожидается, что мультфильм соберет в первый уик-энд проката более 500 млн долларов

26 ноября в западных кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Зверополис 2». Сиквелу анимационного проекта про мегаполис, населенный самыми разными животными, пророчат крупную кассу.

По мнению экспертов, новинка от Disney могла собрать в первую неделю проката 125 млн долларов по всему миру. Однако сейчас аналитики рынка считают, что сиквел популярного мультфильма способен заработать в первый уик-энд проката более 500 млн долларов.

Критики отмечают «сумасшедший всплеск комедийного адреналина» (Сара Мишель Феттерс) и называют «Зверополис 2» «таким же захватывающим, трогательным и изобретательным, как и удостоенный премии “Оскар” оригинал» (Нелл Миноу).

Первый «Зверополис», вышедший в 2016 году, собрал на старте в США более 75 млн долларов. За все время проката проект заработал во всем мире 1 миллиард долларов. В 2017 году лента была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший анимационный фильм».

В 2025 году самыми кассовыми фильмами на данный момент являются «Нэчжа побеждает Царя драконов», «Лило и Стич» и «Minecraft в кино».