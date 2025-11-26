Первый «Зверополис», вышедший в 2016 году, собрал на старте в США более 75 млн долларов. За все время проката проект заработал во всем мире 1 миллиард долларов. В 2017 году лента была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший анимационный фильм».