26 ноября в западных кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Зверополис 2». Сиквелу анимационного проекта про мегаполис, населенный самыми разными животными, пророчат крупную кассу.
По мнению экспертов, новинка от Disney могла собрать в первую неделю проката 125 млн долларов по всему миру. Однако сейчас аналитики рынка считают, что сиквел популярного мультфильма способен заработать в первый уик-энд проката более 500 млн долларов.
Критики отмечают «сумасшедший всплеск комедийного адреналина» (Сара Мишель Феттерс) и называют «Зверополис 2» «таким же захватывающим, трогательным и изобретательным, как и удостоенный премии “Оскар” оригинал» (Нелл Миноу).
Первый «Зверополис», вышедший в 2016 году, собрал на старте в США более 75 млн долларов. За все время проката проект заработал во всем мире 1 миллиард долларов. В 2017 году лента была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший анимационный фильм».
В 2025 году самыми кассовыми фильмами на данный момент являются «Нэчжа побеждает Царя драконов», «Лило и Стич» и «Minecraft в кино».