Герман, Безруков, Миронов и Цыпкин предоставили характеристики на Тарасову

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).