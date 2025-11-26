Ричмонд
Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила Снигирь

Юлия Снигирь на премьере фильма «Батя 2. Дед», фото: пресс-служба
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова создает хорошую атмосферу на съемочной площадке, заявила в Домодедовском суде Московской области ее коллега по цеху Юлия Снигирь.

«Она всегда казалась мне отзывчивым и эмпатичным человеком, создавала хорошую атмосферу на съемочной площадке», — сказала актриса, которая выступает как свидетель защиты.

Юлия Снигирь, Денис Прытков и Аглая Тарасова на съемках фильма «Кто-то должен умереть»
По ее словам, в перерывах на съемках Тарасова читает книги, пока остальные болтают. Успех Тарасовой заслуженный, ею интересуются международные проекты, рассматривают на главную роль в турецком сериале, добавила Снигирь.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса «ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления».

Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.