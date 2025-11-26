Аглая Тарасова пожертвовала 200 тыс. рублей на борьбу с наркотиками

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В ходе допроса обвиняемой адвокат Аглаи Тарасовой сообщил, что актриса сделала два денежных перевода по 100 тыс. рублей в благотворительный фонд «Защити детей от наркотиков». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.