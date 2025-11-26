Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Аглая Тарасова в суде заявила, что не знала точного состава жидкости для вейпа

Обвиняемая также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова в ходе допроса в суде заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым была задержана в аэропорту Домодедово, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально», — заявила Тарасова.

Она также в очередной раз добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся.

Ранее Евгений Цыганов в суде заявил о позитивной характеристике Аглаи Тарасовой.