Актер Евгений Цыганов в суде заявил о позитивной характеристике Аглаи Тарасовой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Евгений Цыганов в ходе допроса свидетелей заявил о позитивной характеристике актрисы Аглаи Тарасовой и отметил, что никогда не видел обвиняемую в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Исключительно позитивные, исключительно по делу эмоции. Я не могу сказать ничего, что могло бы негативно охарактеризовать Аглаю», — заявил Цыганов в ходе допроса свидетелей.
Он отметил, что никогда не видел Тарасову в состояниях, «выходящих за рамки трезвости», а также назвал ситуацию «трагической глупостью».
Ранее Леонид Ярмольник заявил в суде, что Аглая Тарасова ранее не была замечена в состоянии опьянения.