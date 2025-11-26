Актер Евгений Цыганов в суде заявил о позитивной характеристике Аглаи Тарасовой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Евгений Цыганов в ходе допроса свидетелей заявил о позитивной характеристике актрисы Аглаи Тарасовой и отметил, что никогда не видел обвиняемую в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.