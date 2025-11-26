Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Евгений Цыганов в суде заявил о позитивной характеристике Аглаи Тарасовой

Актер также отметил, что никогда не видел обвиняемую в состояниях, «выходящих за рамки трезвости»
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Евгений Цыганов в ходе допроса свидетелей заявил о позитивной характеристике актрисы Аглаи Тарасовой и отметил, что никогда не видел обвиняемую в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Исключительно позитивные, исключительно по делу эмоции. Я не могу сказать ничего, что могло бы негативно охарактеризовать Аглаю», — заявил Цыганов в ходе допроса свидетелей.

Он отметил, что никогда не видел Тарасову в состояниях, «выходящих за рамки трезвости», а также назвал ситуацию «трагической глупостью».

Ранее Леонид Ярмольник заявил в суде, что Аглая Тарасова ранее не была замечена в состоянии опьянения.