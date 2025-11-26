Ричмонд
Ярмольник заявил в суде, что Аглая Тарасова ранее не была замечена в состоянии опьянения

Актер также отметил, что считает ее дело «совпадением и нелепостью»
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Леонид Ярмольник на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Леонид Ярмольник в ходе допроса в качестве свидетеля заявил, что актриса Аглая Тарасова ранее никогда не была замечена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Нет, никогда не была [замечена]», — заявил Ярмольник, отметив, что считает ее дело «совпадением и нелепостью».

В среду в Домодедовском городском суде проходит допрос свидетелей по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Тарасовой (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ)

В качестве свидетелей защиты выступают актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.