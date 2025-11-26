Ярмольник заявил в суде, что Аглая Тарасова ранее не была замечена в состоянии опьянения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Леонид Ярмольник в ходе допроса в качестве свидетеля заявил, что актриса Аглая Тарасова ранее никогда не была замечена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.