Ярмольник заявил в суде, что Аглая Тарасова ранее не была замечена в состоянии опьянения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Леонид Ярмольник в ходе допроса в качестве свидетеля заявил, что актриса Аглая Тарасова ранее никогда не была замечена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Нет, никогда не была [замечена]», — заявил Ярмольник, отметив, что считает ее дело «совпадением и нелепостью».
В среду в Домодедовском городском суде проходит допрос свидетелей по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Тарасовой (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ)
В качестве свидетелей защиты выступают актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.