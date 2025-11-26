Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступят свидетелями по делу Тарасовой

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках судебного следствия по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», — заявила ходатайство защита.

Суд ходатайство удовлетворил.

Ранее сообщалось, что часть экспертиз по делу Тарасовой о контрабанде наркотиков исследуют в закрытом режиме.