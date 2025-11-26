Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступят свидетелями по делу Тарасовой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках судебного следствия по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.