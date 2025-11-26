Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступят свидетелями по делу Тарасовой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках судебного следствия по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», — заявила ходатайство защита.
Суд ходатайство удовлетворил.
Ранее сообщалось, что часть экспертиз по делу Тарасовой о контрабанде наркотиков исследуют в закрытом режиме.