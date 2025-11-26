«Я начинала этот год с вами. Мы были здесь в начале года, и теперь мы подходим к концу года, и я снова с вами. Вы приносите мне счастье. Поэтому я благодарю каждого и каждую из вас в отдельности за то, что пришли сюда сегодня. У меня было желание, которое я загадала, может быть, в детстве, может быть, в подростковом возрасте, но я дала себе обещание исполнить его.