Турецкая актриса Ханде Эрчел трогательно обратилась к русским поклонникам в Москве

Турецкая актриса прилетела в Россию на закрытый показ киноленты «Два мира, одно желание»
Ханде Эрчел презентовала фильм «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Ханде Эрчел 25 ноября прилетела в Москву, чтобы представить фильм «Два мира, одно желание», в котором она сыграла главную женскую роль. Перед премьерой 32-летняя актриса успела побывать на пресс-конференции с журналистами и принять участие в фотоколе на крыше отеля в центре Москвы.

Ханде Эрчел презентовала фильм «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Вечером того же дня она презентовала гостям и поклонникам свою новую работу в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Ханде Эрчел презентовала фильм «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
«Я начинала этот год с вами. Мы были здесь в начале года, и теперь мы подходим к концу года, и я снова с вами. Вы приносите мне счастье. Поэтому я благодарю каждого и каждую из вас в отдельности за то, что пришли сюда сегодня. У меня было желание, которое я загадала, может быть, в детстве, может быть, в подростковом возрасте, но я дала себе обещание исполнить его.

Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
На пути к исполнению этой мечты со мной было очень много хороших людей. Например, это мой партнер по съемочной площадке Метин. И конечно же, продюсеры, которые поверили в мою историю и помогли мне это сделать. Благодарю режиссера и всю команду, которая участвовала в съемках. Я хочу вам сказать: продолжайте верить в сказку, в чудеса и думайте о том, о чем вы мечтаете», — высказалась актриса со сцены.

Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Действия фильма «Два мира, одно желание» начинаются в 1998 году в детской больнице, где в канун Нового года встречаются Бильге и Джан. Спустя годы судьба вновь сводит героев.

Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Бильге (Ханде Эрчел) стала успешным и известным адвокатом, а Джан (Метин Акдюльгер) — археологом. Героям предстоит разобраться в своих чувствах и преодолеть суровые испытания на пути к счастью.

В российский прокат фильм «Два мира, одно желание» выходит 27 ноября.