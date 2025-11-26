Марк Уолберг рассказал о своей любимой семейной традиции. 54-летний актер признался, что он любит проводить выходные со своей семьей: женой Риа Дарем и их четырьмя детьми: 22-летней Эллой, 19-летним Майклом, 17-летним Бренданом и 15-летней Грейс.
«Все дети собираются в одном месте в одно время, в течение длительного времени, где мы вместе завтракаем, обедаем, ужинаем каждый вечер, и все мы веселимся вместе», — рассказал актер изданию People.
Уолберг грустит, что однажды дети покинут отчий дом, и им всем будет трудно собраться вместе. Однако он подчеркивает, что хочет сохранить их семейную сплоченность.
Также звезда фильма «Семейный план» признался, что их посиделки с детьми всегда очень веселые и смешные. Оказывается, наследники часто шутят над знаменитым отцом.
«Мои дети любят подшучивать надо мной. Они подражают мне, подкалывают меня. Они говорят с бостонским акцентом», — признался Уолберг.
В сентябре 2025 года дети поддержали его на премьере фильма «Грязная игра» в Нью-Йорке. Актер был рад, что даже старшая дочь Элла смогла найти время, чтобы посетить мероприятие.
«Я так рад, что все мои дети [здесь], потому что моя дочь уехала учиться, а в этом возрасте каждый занимается своими делами. Я правда хочу просто провести с ними время. Здорово, что мы все собрались вместе, пусть даже только на одну ночь», — говорил актер.
Напомним, Марк Уолберг и Риа Дарем поженились в 2009 году. До этого пара была вместе восемь лет. В этом браке у них родилось четверо детей.