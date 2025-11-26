Она добилась всего, чего хотела: ее карьера на вершине, конкурентка Лим Ре-на (Ли Ер-ым) уничтожена, опостылевшие отношения с Хо Ин-ганом позади. Но ее победа призрачна. Юн Джун-со отвернулся от нее, Ким Джэ-о пострадал из-за их общего прошлого, а над ней нависла тень могущественного незнакомца. Манипуляция, которая привела к разрыву с Хо Ин-ганом, стала точкой невозврата, окончательно закрепив за ней роль монстра, которым она, возможно, никогда не хотела быть. Она выжила, переиграв всех, но окончательно потеряла свет внутри себя и осталась в одиночестве.