Действие сериала разворачивается в альтернативной Японии эпохи Мэйдзи, где оставшиеся без дела самураи становятся пешками в жестокой игре сильных мира сего. Генеральный суперинтендант полиции Каваджи собирает 292 самурая и заставляет их участвовать в смертельной гонке — турнире «Кодоку». Цель протагониста Шуджиро — не только выжить, но и раскрыть правду, стоящую за этой бойней. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Икусагами: Последний самурай» и стоит ли ждать продолжения.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Икусагами: Последний самурай»
Финальный эпизод стал мощной кульминацией, где личная месть столкнулась с политическими интригами. Шуджиро (Дзюнъити Окада) одержал верх в смертельной схватке с Букоцу (Хидэаки Ито), положив конец их многолетнему противостоянию. Однако настоящий удар ждал его со стороны союзников: стратег Кеджин (Масахиро Хигасиде), которому все доверяли, оказался предателем, тайно подославшим убийцу к своим же товарищам. Параллельно с этим главный антагонист Каваджи (Гаку Хамада) осуществил ключевой пункт своего плана, хладнокровно убив министра внутренних дел. Финал ясно дал понять: «Кодоку» — это не просто турнир, а часть грандиозного заговора с целью установить в стране полицейское государство.
Как сложилась судьба героев
В эпицентре кровавой игры каждый герой прошел через испытание мечом и предательством, и их пути теперь определяются не только выживанием, но и вновь обретенными целями.
Шуджиро
Главный герой подошел к финалу окрепшим, но одиноким. Он одолел своего заклятого врага Букоцу, закрыв болезненную главу прошлого. Однако его победа омрачена шокирующим предательством Кеджина и растущим пониманием масштабов заговора Каваджи. Теперь его цель — не только добраться до Токио, чтобы выиграть «Кодоку», но и разоблачить и остановить переворот.
Кеджин
Из проницательного стратега и союзника он в одночасье превратился в главного предателя. Его истинные мотивы остаются загадкой, но финальный диалог с убийцей Гентосаем (Хироси Абэ) раскрывает его сущность: Кеджин получает удовольствие от самой игры «Кодоку» и, вероятно, является ее тайной частью.
Каваджи
Антагонист Каваджи в финале празднует успех. Его план по системному уничтожению самураев и захвату власти успешно приведен в действие. Убийство министра внутренних дел — это открытый вызов правительству и декларация его намерений. Теперь он теневой правитель, чья власть лишь укрепится, когда «Кодоку» достигнет Токио.
Гентосай
Безжалостный палач и бывший наставник школы Шуджиро остается в живых, он чрезвычайно опасен. Его неудачная попытка убить родственников Шуджиро по наводке Кеджина лишь разожгла его жажду завершить начатое. Он воплощение прошлого, которое не отпускает главного героя и его семью.
Будет ли продолжение сериала «Икусагами: Последний самурай»
На данный момент официального заявления о продлении сериала от студии-производителя или стриминговой платформы не было. Однако финал первого сезона был сконструирован как завязка для продолжения. Создатели оставили множество открытых сюжетных линий. Учитывая богатый исходный материал манги и огромный потенциал для развития истории, шансы на второй сезон весьма высоки. Решение будет зависеть от популярности сериала.