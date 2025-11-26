Финальный эпизод стал мощной кульминацией, где личная месть столкнулась с политическими интригами. Шуджиро (Дзюнъити Окада) одержал верх в смертельной схватке с Букоцу (Хидэаки Ито), положив конец их многолетнему противостоянию. Однако настоящий удар ждал его со стороны союзников: стратег Кеджин (Масахиро Хигасиде), которому все доверяли, оказался предателем, тайно подославшим убийцу к своим же товарищам. Параллельно с этим главный антагонист Каваджи (Гаку Хамада) осуществил ключевой пункт своего плана, хладнокровно убив министра внутренних дел. Финал ясно дал понять: «Кодоку» — это не просто турнир, а часть грандиозного заговора с целью установить в стране полицейское государство.