Часть экспертиз по делу Тарасовой о контрабанде наркотиков исследуют в закрытом режиме

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд рассмотрит часть экспертиз по уголовному делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой в закрытом от слушателей и прессы режиме в связи с наличием в них личных данных о подсудимой, включая сведения о состоянии здоровья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.