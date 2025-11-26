Ричмонд
Режиссер Лебедев связал уход Шиловского с личной трагедией

Режиссер Лебедев: Народный артист РСФСР Шиловский начал таять после ухода жены
Всеволод Шиловский
Всеволод ШиловскийИсточник: Алексей Молчановский

Режиссер Николай Лебедев заявил, что на состоянии народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского сильно отразился уход его жены Натальи Цехановской. Об этом он рассказал aif.ru.

«Ему было немало лет, а еще у него произошла беда. Не так давно ушла его жена, после чего Всеволод стал таять. Очень горькая ситуация и большая утрата» — сказал Лебедев.

Ранее стало известно, что сердце народного артиста РСФСР, актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского перестало биться в возрасте 87 лет.

Ранее сын артиста Всеволода Шиловского впервые прокомментировал смерть отца.