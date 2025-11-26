Сын артиста Всеволода Шиловского впервые прокомментировал смерть отца

«Лет пятнадцать назад у него (отца. — Ред.) было заболевание, но его удалось успешно остановить. А полгода назад вновь возникли серьезные проблемы со здоровьем: онкология, затем желтуха. Но до последнего он выходил на сцену. Это придавало ему сил — какое-то время держало его. Но затем организм уже не выдержал. Просто устал бороться. Папа вышел на сцену, хотя ему тогда было очень тяжело. Но даже свой десятиминутный монолог он прочел достойно. Никто и подумать не мог, что он сдается», — сказал Павел.