Сын артиста Всеволода Шиловского впервые прокомментировал смерть отца

Народный артист РСФСР, актер театра и кино, режиссер Всеволод Шиловский до последнего выходил на сцену, что придавало ему сил в борьбе с болезнью. Об этом 26 ноября в беседе с «Известиями» заявил его сын Павел Шиловский, впервые комментируя смерть отца.
«Лет пятнадцать назад у него (отца. — Ред.) было заболевание, но его удалось успешно остановить. А полгода назад вновь возникли серьезные проблемы со здоровьем: онкология, затем желтуха. Но до последнего он выходил на сцену. Это придавало ему сил — какое-то время держало его. Но затем организм уже не выдержал. Просто устал бороться. Папа вышел на сцену, хотя ему тогда было очень тяжело. Но даже свой десятиминутный монолог он прочел достойно. Никто и подумать не мог, что он сдается», — сказал Павел.
По словам сына, артист прожил интересную, насыщенную и красивую жизнь. Павел назвал его ответственным отцом, который всегда давал правильные жизненные наставления. Кроме того, Шиловский был прекрасным преподавателем, отметил он.
«Его артисты, ученики, были для него как родные дети. Да и вообще, актерскую профессию он ставил превыше всего. Пожалуй, самыми счастливыми для него были годы преподавания. Тогда он буквально купался в этой энергии, передавал ученикам знания и опыт. Ему действительно было что передать. И результат мы видим в том, сколько учеников он воспитал. Это приятно и очень показательно», — подчеркнул Павел.
Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф».