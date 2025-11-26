Звезда «Ландышей» улетела из России: «Зимний марафон»

Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она также известна по роли Кати в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Недавно Здорик похвасталась покупкой квартиры в столице. Актриса отмечала в соцсетях, что для нее это многое значит. По словам знаменитости, она семь лет мечтала о собственном жилье.