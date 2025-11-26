Звезда «Ландышей» улетела из России: «Зимний марафон»

Звезда «Ландышей» Ника Здорик улетела из России. Актриса призналась в этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она отметила, что отдыхает на Бали.
«Зимний марафон», — написала артистка.
Знаменитость выросла в Обнинске в многодетной семье. Здорик признавалась в интервью, что, живя в Москве, очень скучает по родным и в свободное время старается приезжать к ним в гости.
Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она также известна по роли Кати в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Недавно Здорик похвасталась покупкой квартиры в столице. Актриса отмечала в соцсетях, что для нее это многое значит. По словам знаменитости, она семь лет мечтала о собственном жилье.