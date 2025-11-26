Machine Gun Kelly показал редкие кадры с дочерью от Меган Фокс

В октябре Machine Gun Kelly рассказал, что они с Меган Фокс всегда хотели выставлять напоказ свою любовь, чтобы вдохновлять окружающих. Однако, как утверждает рэпер, это сыграло против них. По мнению исполнителя, их отношения с актрисой разрушались из-за сглаза хейтеров.