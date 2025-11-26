Ричмонд
Machine Gun Kelly показал редкие кадры с дочерью от Меган Фокс

Machine Gun Kelly показал редкие кадры с дочерью от Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kelly показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие кадры с дочерью Сагой от актрисы Меган Фокс. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артист заснял, как они с 7-месячной дочерью играют на барабане. Рэпер не стал показывать лицо девочки, ограничившись только кадрами с ее руками. Сага была одета в темно-серый комбинезон с принтом.

«Очевидно, это лучшее начало дня в моей жизни. Моя малышка практикует свои частоты», — подписал ролик исполнитель.

В октябре Machine Gun Kelly рассказал, что они с Меган Фокс всегда хотели выставлять напоказ свою любовь, чтобы вдохновлять окружающих. Однако, как утверждает рэпер, это сыграло против них. По мнению исполнителя, их отношения с актрисой разрушались из-за сглаза хейтеров.

Ранее Меган Фокс показала фигуру в платье с полупрозрачной юбкой после родов.