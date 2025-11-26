Variety: Маколей Калкин готов вернуться к съемкам в «Один дома»

«У меня есть такая идея. Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома. [Ребенок] не пускает меня и расставляет ловушки», — рассказал Калкин, отметив, что герой таким образом меняется ролями с грабителями из первых фильмов франшизы и пытается попасть к себе домой. По его словам, дом — своего рода метафора отношений родителя и ребенка, а его персонаж «должен найти путь обратно к сердцу сына».