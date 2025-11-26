Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли» Майкл Делано

Актер скончался в возрасте 84 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Скончался американский актер, звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли», Майкл Делано, ему было 84 года, материал из Daily Mirror перевел aif.ru.

По словам его супруги Джин, он умер еще в октябре, но она решилась объявить об этом только сейчас — в день его рождения. 26 ноября актеру должно было исполниться 85 лет.

Джин отметила, что Делано скончался в больнице после сердечного приступа.

Актер родился в 1940 году в Нью-Йорке. Он сыграл в 72 картинах, в том числе в «C.S.I. Место преступления», «Рода», «Идеальные незнакомцы», «На пределе сил», «Мои черничные ночи», «Дорогой доктор».

Наибольшую известность Делано принесла роль управляющего казино в популярном фильме 2001 года «Одиннадцать друзей Оушена».