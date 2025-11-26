Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли» Майкл Делано

Скончался американский актер, звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли», Майкл Делано, ему было 84 года, материал из Daily Mirror перевел aif.ru.
По словам его супруги Джин, он умер еще в октябре, но она решилась объявить об этом только сейчас — в день его рождения. 26 ноября актеру должно было исполниться 85 лет.
Джин отметила, что Делано скончался в больнице после сердечного приступа.
Актер родился в 1940 году в Нью-Йорке. Он сыграл в 72 картинах, в том числе в «C.S.I. Место преступления», «Рода», «Идеальные незнакомцы», «На пределе сил», «Мои черничные ночи», «Дорогой доктор».
Наибольшую известность Делано принесла роль управляющего казино в популярном фильме 2001 года «Одиннадцать друзей Оушена».