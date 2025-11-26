Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России в два раза вырос интерес к товарам из сериала «Очень странные дела»

В России в два раза чаще стали интересоваться товарами из «Очень странных дел»
Финн Вулфхарт в сериале «Очень странные дела»
Финн Вулфхарт в сериале «Очень странные дела»

Россияне в два раза чаще стали интересоваться товарами из сериала «Очень странные дела» в преддверии премьеры нового сезона, которая ожидается 27 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса CDEK.Shopping, проанализировав период с 25 сентября по 25 ноября.

«В ноябрьский период интерес к атрибутике по вселенной вырос на 95% по отношению к предыдущему месяцу, что говорит о заметном влиянии нового сезона сериала на россиян», — заявили аналитики.

Они заметили скачек роста в нескольких разделах. Так, например, в категории настольных игр вырос интерес к Stranger Things: Attack Of The Mind Flayer (+73%), Funko POP! по героям сериала (+65%) и кубикам LEGO BrickHeadz Demogorgon & Eleven (+114%).

Также покупатели интересовались обувными коллаборациями Vans Hellfire Club (+88%), Nike Air Tailwind (+61%) и Nike Blazer Mid (+63%).

Кроме того, специалисты заметили рост спроса на одежду с принтами — футболки Hellfire Club / Hawkins High (+129%) и джинсы и деним с тематическими патчами (+84%).

Среди украшений наиболее вырос спрос на шармы Pandora: Moveable Demogorgon (+52%) и Glow-in-the-dark Heart (+77%).

«Рост связан не только с популярностью сериала, но и с ностальгией по “офлайн-дружбе” и эстетике детства и взросления, которые “Очень странные дела” снова вывел в массовую культуру», — заявили аналитики.

Ранее стало известно, что дом из сериала «Очень странные дела» продали за 365 тыс. доллларов.