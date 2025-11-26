Ричмонд
25-летняя дочь Джона Траволты снялась топлес

Дочь актера Джона Траволты Келли снялась без бюстгальтера для обложки журнала

Дочь голливудских актеров Джона Траволты и Келли Престон Элла Блю Траволта снялась с голой грудью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Элла Блю Траволта / фото: соцсети
Элла Блю Траволта / фото: соцсети

25-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска журнала HardCopy. На обложке девушка предстала в расстегнутом черном пальто, голубых джинсах и бордовых лаковых сапогах. Она также дополнила образ массивными кольцами. Дочь Джона Траволты позировала с укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с коричневыми тенями.

Звезда с детства увлечена музыкой, она также пишет песни и сама исполняет их. Актер отмечал в соцсетях, что его девочка очень талантлива и он «бесконечно горд» быть ее отцом.

У Джона Траволты от Престон также есть 15-летний сын Бенджамин. Подросток активно занимается ниндзя-спортом, который сочетает в себе элементы паркура, скалолазания и кроссфита. Сын артиста проходит разные полосы препятствий на время, снимает это на видео и показывает подписчикам в соцсетях.

Ранее Джон Траволта показал повзрослевшего сына от Келли Престон.