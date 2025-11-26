Ричмонд
46-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье

Актриса выложила откровенное фото

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в белье. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

46-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье
46-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем бельеИсточник: www_gazeta_ru

46-летняя звезда показала кадры, сделанные во время подготовки к премьере фильма «Песня звучит печально», в котором исполнила одну из главных ролей. На одном из фото актриса предстала в черном бюстгальтере, телесных трусах и колготках. Артистка стояла перед зеркалом с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и коричневой помадой.

23 ноября знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Песня звучит печально» в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках.

Ранее Кейт Хадсон повторила культовый образ из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней».