Данила Козловский в личном блоге опубликовал редкие кадры со своей пятилетней дочерью Одой-Валентиной. Актер вместе с наследницей сейчас отдыхает на море. Правда, он не стал говорить, куда именно они уехали в отпуск.
40-летний артист запечатлел дочь на пляже, на берегу моря и в воде. Девочка была одета в светлый слитный купальник. Она была повернута к камере спиной.
Ода-Валентина родилась в отношениях Данилы Козловского с актрисой Ольгой Зуевой. Вскоре после рождения дочери звезды расстались, но сохранили дружеские отношения. Сейчас Зуева вместе с наследницей живет в Америке, а звезда фильма «Легенда № 17» приезжает их навещать.
По этой причине несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Козловский переехал в Америку, а на родину приезжает только ради того, чтобы заработать деньги.
Из-за этого актер и политик судились. В итоге суд встал на сторону актера, а политику пришлось опубликовать в блоге опровержение своих слов.
Козловский уже несколько лет состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Хотя официально они не комментируют свой роман. Однако недавно актриса впервые показала в своих соцсетях совместные фото с возлюбленным.
Актеры сблизились на съемках фильма «Чернобыль». У Акиньшиной трое детей: 16-летний сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также 12-летний сын Константин и восьмилетняя дочь Эмма от второго супруга Арчила Геловани. С кинопродюсером актриса рассталась в 2018 году.