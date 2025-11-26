Классические монстры Universal — это не просто персонажи, а культурные архетипы. Литературные создания Мэри Шелли, Брэмма Стокера и мифов Древнего Египта ожили на экране благодаря актерам, которых сегодня принято называть легендами Голливуда. Они не прятались за гримом — наоборот, делали монстров человечными, трагичными, живыми. Вспоминаем тех, кто превратил Мумии, Дракулу и монстра Франкенштейна в вечные символы страха и сочувствия.
Бела Лугоши — человек, подаривший Дракуле лицо
Путь Бела Лугоши к главной роли своей жизни начался задолго до Голливуда. Актер родом из Австро-Венгрии (современная Румыния, Трансильвания — откуда и литературный Дракула) стал известен на родине благодаря театру, а затем эмигрировал в США.
Характерный акцент, проникновенный взгляд и строгие черты лица сделали его идеальным кандидатом для постановки «Дракула» на Бродвее — спектакля, который стал сенсацией и в итоге привел Лугоши в кино. В 1931 году студия Universal выпустила фильм Тода Браунинга «Дракула». Работа Лугоши стала эталоном: высокий воротник плаща, жесты, манеры, гипнотический взгляд — все это создало визуальный образ, который спустя сто лет остается доминирующим.
Несмотря на успех картины, карьера актера после «Дракулы» пошла по сложному пути. Лугоши оказался заложником образа и чаще всего получал роли в фильмах ужасов, нередко второсортных. Тем не менее именно он закрепил в массовом сознании представление о вампире как о благородном аристократе.
Борис Карлофф — величественная трагедия Чудовища Франкенштейна
Мировая популярность Бориса Карлоффа началась с 1931 года, когда Universal выпустила фильм «Франкенштейн» режиссера Джеймса Уэйла. Хотя вначале студия рассматривала Лона Чейни-старшего, после его смерти роль досталась Карлоффу. Актер взял на себя огромный пласт работы — физический, психологический и эмоциональный.
Образ Чудовища создавался часами: тяжелый грим, металлические вставки, платформы на ботинках, делающие шаги неустойчивыми. Но главное — не внешний вид. Карлофф придал созданию доктора Франкенштейна трагизм. Он сыграл не хищника, а потерянного ребенка в теле великана: взгляд, жесты, осторожные движения — все говорило о том, что чудовище не рождено злым, а сделано таковым.
Продолжение «Невеста Франкенштейна» только укрепило его успех. Карлофф стал мастером монструозной эмпатии: он умел заставить зрителя испугаться, но в следующий момент — пожалеть. Его игра стала эталоном для всех будущих интерпретаций книги: от театра до комиксов.
Но не только роль Чудовища принесла Борису Карлоффу славу главного голливудского злодея. Годом после «Франкенштейн» с ним вышел фильм «Мумия», где он сыграл Имхотепа.
Лон Чейни мл. — актер, который стал Мумией
В отличие от Карлоффа и Лугоши, Лон Чейни-младший прославился разнообразием образов. Сын легендарного «человека с тысячью лиц» Лона Чейни-старшего, он унаследовал умение работать с гримом и пластикой. Сначала его популярность принесла роль Ларри Тэлбота — Оборотня в фильме «Человек-волк». Но именно Мумия закрепила его статус в пантеоне Universal.
После того как в первой «Мумии» (1932) Борис Карлофф сыграл Имхотепа, студия решила развивать франшизу. В нескольких последующих частях — «Гробница мумии» (1942), «Призрак мумии» (1944), «Проклятие мумии» (1944) — именно Лон Чейни мл. стал новым олицетворением мумии Хариса.
Его версия героя была менее интеллектуальной, чем у Карлоффа, но более физически мощной и яростной. Актер проводил в гриме долгие часы, часто теряя чувствительность кожи. Но его игра создала еще одну ветвь развития классического монстра — безмолвную, нависающую силу прошлого, которая медленно, но неумолимо движется вперед.
Кроме роли Мумии, Лон Чейни мл. — единственный актер «монстр-вселенной» Universal, сыгравший все четыре ключевых чудовища: Мумия, Монстр Франкенштейна, Дракула и Оборотень.