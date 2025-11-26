Несмотря на успех картины, карьера актера после «Дракулы» пошла по сложному пути. Лугоши оказался заложником образа и чаще всего получал роли в фильмах ужасов, нередко второсортных. Тем не менее именно он закрепил в массовом сознании представление о вампире как о благородном аристократе.