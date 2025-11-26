Ричмонд
Если понравилась «Долгая прогулка»: 5 антиутопий, от которых невозможно оторваться

Если после просмотра «Долгой прогулки» в голове еще эхом звучит шаг за шагом марш молодых людей и хочется посмотреть нечто похожие, предлагаем обратить внимание на следующие фильме
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Долгая прогулка
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

«Долгая прогулка» — экранизация раннего романа Стивена Кинга — перенесла нас в мрачное будущее-альтернативу Америки, где 50 подростков берут участие в смертельном соревновании: идут или умирают. Этот фильм заставляет задуматься — о ценности жизни, о системе, где победитель получает не просто награду, а власть, о том, как далеко способен зайти человек ради свободы. Если тебе удалось прочувствовать его до костей, эти пять антиутопий помогут заглянуть еще глубже.

«Голодные игры»

Кадр из фильма Голодные игры
Кадр из фильма «Голодные игры»

Постапокалиптическое государство Панем состоит из богатого Капитолия и двенадцати бедных дистриктов. Когда-то попытка восстания привела к созданию жестокой традиции — ежегодных «Голодных игр», где 24 подростка сражаются до смерти, а побеждает только один. Эти игры — не просто наказание, а главный инструмент власти Капитолия, демонстрация его силы.

История следует за Китнисс Эвердин — девушкой из 12-го дистрикта, которая добровольно заменяет на арене младшую сестру. С этого момента начинается путешествие сквозь социальную пропаганду, манипуляцию медиа, принудительную героизацию и личную борьбу за сохранение человеческого достоинства.

Связь с «Долгой прогулкой» очевидна: молодежь используется как символ и инструмент, соревнование превращено в зрелище, а победитель получает не столько свободу, сколько психологическую травму.

«Королевская битва»

Кадр из фильма Королевская битва
Кадр из фильма «Королевская битва»

В альтернативной Японии правительство вводит «Программу BR» — способ устрашения подростков в эпоху массовой школьной неуспеваемости и роста преступности. Каждый год случайно выбранный школьный класс увозят на удаленный остров и заставляют участвовать в игре, где должен остаться один выживший.

Ученики получают оружие — от смертоносного до почти бесполезного — и голосовое предупреждение о зонах, которые постепенно становятся смертельными. За три дня нужно убить всех остальных или погибнуть. Сюжет сосредоточен на столкновении характера, дружбы, страха и паники, которая стирает грань между привычной школьной жизнью и звериным инстинктом выживания.

Фильм отражает тот же психологический надлом, который лежит в основе «Долгой прогулки»: система провоцирует насилие, заставляя подростков бороться друг с другом вместо того, чтобы идти против режима.

«Эквилибриум»

Кадр из фильма Эквилибриум
Кадр из фильма «Эквилибриум»

После разрушительной войны человечество решает, что причиной конфликтов являются эмоции. Государство Либрия вводит обязательный препарат «Прозийум», который подавляет чувства — любовь, страх, ярость, радость. Любые эмоциональные проявления признаются преступлением.

Правительство создает элитный отряд «клириков» — бойцов, способных мгновенно уничтожить любого носителя чувств. Главный герой, Джон Престон, является одним из лучших. Но однажды он случайно пропускает дозу препарата и впервые начинает испытывать эмоции. Это приводит к внутреннему конфликту, а затем — к восстанию против системы.

Связь с «Долгая прогулка» — в механизмах контроля. Здесь не смертельная игра, а подавление личности через химический и идеологический прессинг. Оба фильма исследуют, как легко человек поддается власти, если та подает жестокость как норму.

«Лабиринт Фавна» 

Кадр из фильма Лабиринт Фавна
Кадр из фильма «Лабиринт Фавна»

Действие разворачивается в Испании 1944 года, в период послевоенного режима Франко. Девочка Офелия переезжает в военный лагерь, где ее отчим — капитан фашистской армии — безжалостно подавляет сопротивление партизан. В этом аду реальности Офелия находит таинственный лабиринт и узнает, что может быть реинкарнацией принцессы из подземного мира. Ее ждут три испытания, но все, что происходит в сказочном мире, напрямую связано с ужасами вокруг.

Фильм сочетает фэнтезийные элементы с реальной диктатурой: ребенок пытается выжить там, где даже взрослые ломаются. Хотя «Лабиринт Фавна» — не футуристическая антиутопия, он выражает ту же мысль, что и «Долгая прогулка»: тоталитарная власть превращает человека — особенно молодого — в расходный материал, а выживание всегда требует утраты.

«Бегущий человек» 

Кадр из фильма Бегущий человек
Кадр из фильма «Бегущий человек»

Будущее, в котором телевидение стало главным инструментом манипуляции. Самое популярное шоу — «Бегущий человек», где преступников выпускают на арену вместе с вооруженными охотниками. Победить невозможно: шоу построено на зрелищном убийстве. 

Главный герой, Бэн Ричардс, становится участником игры из-за сфабрикованного обвинения. Сама программа — смесь гладиаторских боев, реалити-шоу и государственно одобренной жестокости. В центре сюжета — разоблачение медийной лжи и попытка разрушить механизм пропаганды.