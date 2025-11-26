«Долгая прогулка» — экранизация раннего романа Стивена Кинга — перенесла нас в мрачное будущее-альтернативу Америки, где 50 подростков берут участие в смертельном соревновании: идут или умирают. Этот фильм заставляет задуматься — о ценности жизни, о системе, где победитель получает не просто награду, а власть, о том, как далеко способен зайти человек ради свободы. Если тебе удалось прочувствовать его до костей, эти пять антиутопий помогут заглянуть еще глубже.