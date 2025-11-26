Губернатор Херсонской области назвал визит актрисы Джоли пиар-компанией Киева

В ноябре знаменитость посетила Украину, в том числе подконтрольный ВСУ Херсон. По информации издания «Страна.ua», на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области сотрудники военкомата задержали охранника актрисы. Журналистам удалось выяснить, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда).