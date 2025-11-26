Ричмонд
Губернатор Херсонской области назвал визит актрисы Джоли пиар-компанией Киева

Губернатор Херсонской области Сальдо: поездка Джоли в Херсон была срежиссирована
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что актриса Анджелина Джоли приезжала в Херсон ради того, чтобы помочь Киеву создать иллюзию стабильности и мира в городе. Его слова передает kp. ru.

«На деле это больше похоже на визиты, которые готовят как спектакль: оцепляют территорию, прячут военных, снимают ролик и уезжают. Чем тяжелее на линии боевого соприкосновения, тем больше подобных “гастролей”», — сказал он.

Чиновник выразил уверенность, что подобные мероприятия не имеют ничего общего с реальной благотворительностью — они «про пиар».

В ноябре знаменитость посетила Украину, в том числе подконтрольный ВСУ Херсон. По информации издания «Страна.ua», на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области сотрудники военкомата задержали охранника актрисы. Журналистам удалось выяснить, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда).

Ранее Эмир Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон.