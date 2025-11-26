Ричмонд
Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

Ему было 87 лет
Всеволод Шиловский
Всеволод ШиловскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе его театра-студии.

«Умер Всеволод Николаевич», — сказал собеседник агентства.

Шиловский — российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф». Шиловский также выступил режиссером таких картин, как «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия», «Приговор».