Петров со сцены поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Это было трогательно»

Актер публично признался в любви жене в годовщину свадьбы

Актер Александр Петров поздравил жену с годовщиной свадьбы со сцены Экспериментального театра. Артист после своего моноспектакля «Двадцать пять ноль один» объявил о важном для него с супругой празднике. Он подарил избраннице букет цветов и признался ей в любви. Виктория Петрова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами этого момента, которые снял зритель. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Нам сегодня два года. Ровно два года назад у нас была свадьба. Викуля, ты где? Можешь встать, пожалуйста. Ты можешь быстренько ко мне подойти, я подарю тебе букетик вот такой прекрасный и скажу, что я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень люблю и поздравляю нас», — сказал актер.

«Как же это было трогательно. Саша, Вика, будьте счастливы», — пожелала паре пользовательница соцсети.

Ранее Александра Петрова назвали актером года.