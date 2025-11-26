Петров со сцены поздравил жену с годовщиной свадьбы: «Это было трогательно»

«Нам сегодня два года. Ровно два года назад у нас была свадьба. Викуля, ты где? Можешь встать, пожалуйста. Ты можешь быстренько ко мне подойти, я подарю тебе букетик вот такой прекрасный и скажу, что я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень люблю и поздравляю нас», — сказал актер.