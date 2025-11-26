42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в купальнике

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость показала фигуру в слитном черном купальнике с глубоким декольте. Волосы актриса распустила и сделала легкий макияж. Съемка прошла в прозрачном бассейне.
Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
Ранее Наталья Рудова снялась в купальнике на пляже.