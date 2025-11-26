Звезда «Универа» о воспитании детей: «Со мной живет мать»

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова, поделилась лайфхаками по воспитанию детей. Об этом она рассказала «Газете.Ru» на премьере фильма «Два фильма, одно желание».
«Со мной живет моя мама. Я часто с ней оставляю детей. За спиной у меня всегда есть родной и любимый человек. Дети очень не любят, когда их укладываю спать не я. Стараюсь каждому уделять внимание — шепчу на ухо пожелание. Советую всем мамам это практиковать, когда ребенок в полусне, он отвечает на вопросы и разговаривает искренне, от всего сердца. Это буквально занимает 3−5 минут, но это вся информация в день от ребенка. “Что лучшее произошло с тобой сегодня?” — вопрос, которому я научилась у японцев. Помогает сфокусировать внимание ребенка на хорошем», — объяснила актриса.
Она также добавила, что воспитание детей занимает большое количество времени, поэтому редко смотрит турецкие сериалы.
«У меня четверо детей, и нет времени на турецкий сериалы. Как правило, там все очень раздуто и замедленно. Мне хочется смотреть что-то подинамичнее. Обычно я смотрю то, что посоветовали лично», — заключила Кожевникова.
Ранее Мария Кожевникова показала своих четверых сыновей.