Звезда «Универа» о воспитании детей: «Со мной живет мать»

Актриса Мария Кожевникова заявила, что оставляет детей с матерью из-за работы
Мария Кожевникова с сыновьями / фото: соцсети
Мария Кожевникова с сыновьями / фото: соцсети

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова, поделилась лайфхаками по воспитанию детей. Об этом она рассказала «Газете.Ru» на премьере фильма «Два фильма, одно желание».

«Со мной живет моя мама. Я часто с ней оставляю детей. За спиной у меня всегда есть родной и любимый человек. Дети очень не любят, когда их укладываю спать не я. Стараюсь каждому уделять внимание — шепчу на ухо пожелание. Советую всем мамам это практиковать, когда ребенок в полусне, он отвечает на вопросы и разговаривает искренне, от всего сердца. Это буквально занимает 3−5 минут, но это вся информация в день от ребенка. “Что лучшее произошло с тобой сегодня?” — вопрос, которому я научилась у японцев. Помогает сфокусировать внимание ребенка на хорошем», — объяснила актриса.

Она также добавила, что воспитание детей занимает большое количество времени, поэтому редко смотрит турецкие сериалы.

«У меня четверо детей, и нет времени на турецкий сериалы. Как правило, там все очень раздуто и замедленно. Мне хочется смотреть что-то подинамичнее. Обычно я смотрю то, что посоветовали лично», — заключила Кожевникова.

Ранее Мария Кожевникова показала своих четверых сыновей.