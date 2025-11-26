Звезда «Универа» о воспитании детей: «Со мной живет мать»

«Со мной живет моя мама. Я часто с ней оставляю детей. За спиной у меня всегда есть родной и любимый человек. Дети очень не любят, когда их укладываю спать не я. Стараюсь каждому уделять внимание — шепчу на ухо пожелание. Советую всем мамам это практиковать, когда ребенок в полусне, он отвечает на вопросы и разговаривает искренне, от всего сердца. Это буквально занимает 3−5 минут, но это вся информация в день от ребенка. “Что лучшее произошло с тобой сегодня?” — вопрос, которому я научилась у японцев. Помогает сфокусировать внимание ребенка на хорошем», — объяснила актриса.