Ева Грин сыграет тетю Уэнздей в третьем сезоне сериала

Актриcа исполнит роль таинственной сестры Мортиши Аддамс
Ева Грин
Ева ГринИсточник: Legion-Media

Ева Грин появится в третьем сезоне сериала «Уэнздей». Актриса исполнит роль таинственной сестры Мортиши Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс) и тети главной героини (Дженна Ортега). 

Известно, что персонажа Евы Грин зовут Офелия Фрамп. Что касается биографии, то Офелия, как и ее племянница Уэнздей, обладает экстрасенсорными способностями. Мать отправила ее в психиатрическую больницу Уиллоу-Хилл, откуда ей удалось сбежать. Долгое время считалось, что Офелия исчезла без следа. Но в финале второго сезона Уэнздей явилось видение, в котором предстала женщина с длинными светлыми волосами и цветочным венком на голове. Интриги добавило то, что эта женщина, так и не показавшая своего лица, написала на стене собственной кровью: «Уэнздей должна умереть».

Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»
Кадр из фильма «Дом странных детей мисс Перегрин»

«Я в восторге от того, что присоединяюсь к замысловатому миру сериала “Уэнздей” в роли тети Офелии, — поделилась Ева Грин. — Это восхитительно мрачный и остроумно придуманный мир, и мне не терпится привнести свою толику чудачеств в семейку Аддамс».

Сериал «Уэнздей» представляет собой наполненный сверхъестественными деталями детектив, рассказывающий о годах учебы Уэнздей Аддамс в Академии Невермор. Для Евы Грин съемки в сериале станут четвертым совместным проектом с Тимом Бертоном. До этого актриса снималась в его фильмах «Мрачные тени», «Дамбо» и «Дом странных детей мисс Перегрин».