Известно, что персонажа Евы Грин зовут Офелия Фрамп. Что касается биографии, то Офелия, как и ее племянница Уэнздей, обладает экстрасенсорными способностями. Мать отправила ее в психиатрическую больницу Уиллоу-Хилл, откуда ей удалось сбежать. Долгое время считалось, что Офелия исчезла без следа. Но в финале второго сезона Уэнздей явилось видение, в котором предстала женщина с длинными светлыми волосами и цветочным венком на голове. Интриги добавило то, что эта женщина, так и не показавшая своего лица, написала на стене собственной кровью: «Уэнздей должна умереть».