Иван Охлобыстин о работе с Наталией Орейро: «Не хотела никаких поблажек»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что Орейро стойко снималась в мороз
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба

Актер Иван Охлобыстин в беседе с порталом «Страсти» рассказал, что съемки с уругвайской актрисой Наталией Орейро прошли прекрасно.

Охлобыстин и звезда «Дикого ангела» сыграли вместе в фильме «Письмо Деду Морозу». Актер назвал зарубежную артистку вменяемым и профессиональным человеком.

«Наше взаимодействие на площадке было очень естественным, во многом потому, что она ответственно подошла к работе: тщательно изучила сценарий и прекрасно понимала, что от нее требуется», — поделился актер.

По словам Охлобыстина, благодаря профессионализму Орейро ему не потребовались переводчики или какие-либо другие средства общения при работе с актрисой. Как отметил артист, уругвайская коллега всегда помогала партнерам существовать в кадре.

Артист также отметил стойкий характер Орейро.

«Мы все ее жалели, ведь съемки проходили в суровых условиях, но она сама не хотела никаких поблажек. Например, в Карелии она стойко стояла на морозе до самого конца, пока не был отснят кадр», — поделился Охлобыстин.