Джейми Ли Кертис осудила Трампа за то, что тот назвал журналистку «свинкой»

Американская актриса Джейми Ли Кертис назвала президента США Дональда Трампа мерзким за то, что тот назвал журналистку свинкой. Такое заявление она сделала в эфире утренней передачи на телевидении, передает издание Independent.
«Я думаю, что он (Трамп. — “Газета.Ru”), указывающий пальцем на женщину и называющий ее свинкой, <…> пробудило в нас понимание неприемлемого поведения, которое не может стать наследием США», — сказала она.
В ходе передачи актриса сравнила «изящество и доброту», которые излучала британская принцесса Диана, с поведением американского лидера, которого она считает «мерзким».
18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.
Журналистка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать.
«Тихо, тихо, свинка», — сказал в ответ Трамп.
