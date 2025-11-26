Ричмонд
Джейми Ли Кертис осудила Трампа за то, что тот назвал журналистку «свинкой»

Актриса назвала Трампа мерзким за его оскорбление журналистки
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли КертисИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Джейми Ли Кертис назвала президента США Дональда Трампа мерзким за то, что тот назвал журналистку свинкой. Такое заявление она сделала в эфире утренней передачи на телевидении, передает издание Independent.

«Я думаю, что он (Трамп. — “Газета.Ru”), указывающий пальцем на женщину и называющий ее свинкой, <…> пробудило в нас понимание неприемлемого поведения, которое не может стать наследием США», — сказала она.

В ходе передачи актриса сравнила «изящество и доброту», которые излучала британская принцесса Диана, с поведением американского лидера, которого она считает «мерзким».

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Журналистка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать.

«Тихо, тихо, свинка», — сказал в ответ Трамп.

Ранее Джейми Ли Кертис раскритиковали в сети за декольте на детском канале.