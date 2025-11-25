Фанатка вырвала дреды у Ленни Кравица

61-летний Ленни Кравиц выступил в Австралии в рамках своего тура «Blue Electric Light». В видео, опубликованном в социальных сетях после концерта, певец сообщил, что во время его выступления одна из поклонниц вырвала у него из головы несколько дредов.
«Брисбен, это было дико. Это было сумасшествие. Когда я вышел на сцену с песней Let Love Rule, какая-то перевозбужденная молодая девушка вырвала у меня из затылка четыре дреда. Представьте, какие усилия они приложила, чтобы это сделать!» — поделился легендарный музыкант.
Несмотря на шокирующий инцидент, Кравиц заявил, что ничто не помешает ему выступать на сцене и продолжать радовать миллионы людей своей музыкой.
Шоу звезды в Брисбене состоялось после того, как в этом же месяце он дал несколько концертов в Австралии и Новой Зеландии. Тур Blue Electric Light посвящен 12-му одноименному студийному альбому Ленни, который вышел в 2024 году.
«Первый приезд в Новую Зеландию и возвращение в Австралию после стольких лет дарят моей душе прекраснейшую энергию», — написал Кравиц в отдельном посте в социальных сетях. Он также поблагодарил фанатов за отличную поддержку и за то, что они всё еще разделяют эти радостные моменты шоу вместе с ним.
«Вы все потрясающие!», — отметил Ленни.