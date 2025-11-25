Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фанатка вырвала дреды у Ленни Кравица

На артиста напали во время его выступления в Австралии
Ленни Кравиц
Ленни КравицИсточник: Legion-Media.ru

61-летний Ленни Кравиц выступил в Австралии в рамках своего тура «Blue Electric Light». В видео, опубликованном в социальных сетях после концерта, певец сообщил, что во время его выступления одна из поклонниц вырвала у него из головы несколько дредов.

«Брисбен, это было дико. Это было сумасшествие. Когда я вышел на сцену с песней Let Love Rule, какая-то перевозбужденная молодая девушка вырвала у меня из затылка четыре дреда. Представьте, какие усилия они приложила, чтобы это сделать!» — поделился легендарный музыкант.

Несмотря на шокирующий инцидент, Кравиц заявил, что ничто не помешает ему выступать на сцене и продолжать радовать миллионы людей своей музыкой.

Шоу звезды в Брисбене состоялось после того, как в этом же месяце он дал несколько концертов в Австралии и Новой Зеландии. Тур Blue Electric Light посвящен 12-му одноименному студийному альбому Ленни, который вышел в 2024 году.

«Первый приезд в Новую Зеландию и возвращение в Австралию после стольких лет дарят моей душе прекраснейшую энергию», — написал Кравиц в отдельном посте в социальных сетях. Он также поблагодарил фанатов за отличную поддержку и за то, что они всё еще разделяют эти радостные моменты шоу вместе с ним.

«Вы все потрясающие!», — отметил Ленни.