Боярская считает, что у актера нет права болеть

Елизавета Боярская считает, что у артиста нет права болеть. Таким мнением актриса поделилась с журналистами на премьере сериала «Тоннель». Звезда призналась, что актер может не выйти на сцену или в кадр только в исключительных случаях, когда «по-другому вообще никак».
По ее словам, каждому артисту важно не разочаровать зрителя, который приходит в кино или театр.
«Я думаю, что его [зрителя] не особо тревожит то, как себя чувствует артист. Он пришел получить удовольствие и наполниться каким-то смыслом. Для нас это тоже очень важно — не обмануть его ожидания», — высказалась Боярская.
Она также сдержанно высказалась о самочувствии отца, Михаила Боярского. Елизавета дала понять, что с актером все в порядке, и он продолжает играть в театре.