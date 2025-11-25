76-летний Ричард Гир вышел в свет с женой, которая младше его на 34 года

76-летний Ричард Гир и его 42-летняя жена Алехандра Силва вместе появились на премьере своего короткометражного документального фильма в Мадриде. Супруги позировали, держась за руки, демонстрируя близость и взаимную поддержку — все это вопреки слухам о проблемах в отношениях из-за большой разницы в возрасте.
Голливудский актер вышел на красную дорожку в элегантном темно-синем костюме, сочетая классический пиджак с белой рубашкой и модными черными кроссовками. Алехандра выбрала более строгий, но эффектный образ — черный смокинг с атласными лацканами.
Гир и Силва поженились в 2018 году и в этом году переехали из США в Испанию. В недавних интервью актер и его жена поделились, что после переезда в Мадрид чувствуют себя «счастливее, чем когда-либо». У них двое сыновей — шестилетний Александр и пятилетний Джеймс. У актера также есть 25-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл.