95-летняя Хитяева поделилась воспоминаниями о Нонне Мордюковой в день ее 100-летия

Актриса Хитяева заявила, что у Мордюковой был непокладистый характер
Людмила Хитяева
Людмила ХитяеваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Людмила Хитяева заявила в беседе с изданием «Абзац», что народная артистка СССР Нонна Мордюкова имела непокладистый характер, как и все талантливые люди.

По словам знаменитости, талантливые люди имеют строптивый характер, так как их «все время дергают».

«Она умела отвечать и делала это резко. Однажды я сделала ей замечание, но она ответила, что у нее просто не хватает терпения. Всех много, а Нонна одна. Очень характерная женщина, но невероятно интересная», — поделилась артистка.

Нонна Мордюкова в фильме «Простая история»
Нонна Мордюкова в фильме «Простая история»

25 ноября Нонне Мордюковой исполнилось бы 100 лет. Она являлась лауреаткой Сталинской премии I степени, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Президента России в области литературы и искусства.

Звезда дебютировала в кино в 1948 году. Она сыграла в военной драме «Молодая гвардия». В фильмографии артистки более 50 картин. Она исполнила роль в проектах «Ширли-мырли», «Война и мир», «Простая история», «Вокзал для двоих», «Родня», «Отчий дом», «Чужая родня».

Ранее  Нонна Мордюкова в тайном дневнике пожаловалась на Вячеслава Тихонова.