Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Инженеры Disney представили робота Олафа из «Холодного сердца»

Его смогут увидеть посетители парижского и гонконгского Диснейлендов

Инженеры компании Walt Disney Imagineering представили робота Олафа — героя анимационного фильма «Холодное сердце». Он выглядит, двигается и говорит, как свой прототип из мультфильма, сообщила пресс-служба Disney. Процесс создания шоу показали в фильме We Call It Imagineering («Мы называем это воображением») на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Создатели уделили внимание каждому движению снеговика. По их словам, зрители должны увидеть знакомого Олафа — живого, любопытного и выразительного. Особенное внимание создатели уделили внешности — его оболочка создана из специального материала, который за счет переливающихся волокон сверкает, как настоящий снег. Более того, она двигается вслед за каждым движением Олафа.

«Наши корни уходят в анимацию: Уолт Дисней был первопроходцем в создании рисованных фильмов, а сегодня анимационные студии Walt Disney Animation Studios и Pixar Animation Studios продолжают эту традицию. Мы тесно сотрудничали с аниматорами Walt Disney Animation Studios, работавшими над фильмом, чтобы каждый жест персонажа был реалистичным. Речь идет не просто о воспроизведении анимации, а о воплощении замысла создателей», — отметили в компании.

Разработчики сообщили, что в основе технологии лежит работа команды сторителлеров и инженеров Disney Imagineering. При создании персонажа они начали с характера, а затем создали инструменты, которые позволяют оживить героя. Они уточнили, что Олаф стал более сложным роботом, чем BDX-дроиды из «Звездных войн», поскольку веселый снеговик из «Холодного сердца» требует мягких движений. В компании отметили, что BDX-дроиды уже взаимодействуют с гостями Диснейлендов.

Разработчики также добавили, что оболочка, рот, глаза и нос-морковка Олафа полностью подвижны. Самое важное — персонаж умеет говорить и поддерживать диалог. Чтобы добиться максимальной реалистичности, команда использовала метод искусственного интеллекта «обучение с подкреплением» (reinforcement learning).

«Людям требуются годы, чтобы научиться ходить, и еще больше времени, чтобы научиться двигаться красиво. Глубокое обучение с подкреплением помогает Олафу приобрести эти навыки за гораздо меньшее время», — отметили инженеры.

Робот Олаф скоро появится в шоу «Залив Эренделл» и Disney Adventure World в парижском Диснейленде, а также на выступлениях World of Frozen в гонконгском Диснейленде.