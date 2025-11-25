Инженеры Disney представили робота Олафа из «Холодного сердца»

Инженеры компании Walt Disney Imagineering представили робота Олафа — героя анимационного фильма «Холодное сердце». Он выглядит, двигается и говорит, как свой прототип из мультфильма, сообщила пресс-служба Disney. Процесс создания шоу показали в фильме We Call It Imagineering («Мы называем это воображением») на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Создатели уделили внимание каждому движению снеговика. По их словам, зрители должны увидеть знакомого Олафа — живого, любопытного и выразительного. Особенное внимание создатели уделили внешности — его оболочка создана из специального материала, который за счет переливающихся волокон сверкает, как настоящий снег. Более того, она двигается вслед за каждым движением Олафа.
«Наши корни уходят в анимацию: Уолт Дисней был первопроходцем в создании рисованных фильмов, а сегодня анимационные студии Walt Disney Animation Studios и Pixar Animation Studios продолжают эту традицию. Мы тесно сотрудничали с аниматорами Walt Disney Animation Studios, работавшими над фильмом, чтобы каждый жест персонажа был реалистичным. Речь идет не просто о воспроизведении анимации, а о воплощении замысла создателей», — отметили в компании.
Разработчики сообщили, что в основе технологии лежит работа команды сторителлеров и инженеров Disney Imagineering. При создании персонажа они начали с характера, а затем создали инструменты, которые позволяют оживить героя. Они уточнили, что Олаф стал более сложным роботом, чем BDX-дроиды из «Звездных войн», поскольку веселый снеговик из «Холодного сердца» требует мягких движений. В компании отметили, что BDX-дроиды уже взаимодействуют с гостями Диснейлендов.
Разработчики также добавили, что оболочка, рот, глаза и нос-морковка Олафа полностью подвижны. Самое важное — персонаж умеет говорить и поддерживать диалог. Чтобы добиться максимальной реалистичности, команда использовала метод искусственного интеллекта «обучение с подкреплением» (reinforcement learning).
«Людям требуются годы, чтобы научиться ходить, и еще больше времени, чтобы научиться двигаться красиво. Глубокое обучение с подкреплением помогает Олафу приобрести эти навыки за гораздо меньшее время», — отметили инженеры.
Робот Олаф скоро появится в шоу «Залив Эренделл» и Disney Adventure World в парижском Диснейленде, а также на выступлениях World of Frozen в гонконгском Диснейленде.