Инженеры Disney представили робота Олафа из «Холодного сердца»

Разработчики сообщили, что в основе технологии лежит работа команды сторителлеров и инженеров Disney Imagineering. При создании персонажа они начали с характера, а затем создали инструменты, которые позволяют оживить героя. Они уточнили, что Олаф стал более сложным роботом, чем BDX-дроиды из «Звездных войн», поскольку веселый снеговик из «Холодного сердца» требует мягких движений. В компании отметили, что BDX-дроиды уже взаимодействуют с гостями Диснейлендов.