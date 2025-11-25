Звезда «Сладкой жизни» появилась на красной дорожке с мужем-режиссером

Режиссер до брака с Меськовой был женат на ее бывшей подруге актрисе Лянке Грыу. У экс-супругов есть общий сын Максим. Звезда «Теста на беременность» рассказывала подписчикам, что у нее было тяжело эмоциональное состояние после расставания с Вайнбергом. В тот же момент артистка занималась переездом, искала работу, решала проблемы с ребенком, и в итоге у нее началась депрессия. Звезда справилась с расстройством с помощью медитаций и психотерапии.